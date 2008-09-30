Шустер: Нас ждет сложный матч

«Это будет очень сложная игра. Мы уже имеем в запасе три очка, «Зенит» же уступил в матче с «Ювентусом». Теперь наш соперник будет играть дома, при поддержке своих болельщиков, поэтому «Реалу» придется непросто», - отметил немецкий специалист, отмечает «Спорт.com.ua». Шустер лестно отозвался о «Петровском», на поле которого во вторник состоится игра, охарактеризовав его «компактным и симпатичным». «В отличие от многих стадионов России, зрители находятся здесь очень близко к полю. Наверное, это будет способствовать хорошей поддержке «Зенита» со стороны болельщиков», - сказал тренер «Реала». Мадридцы не могут выиграть гостевой матч в Лиге чемпионов с 2006 года, однако Шустер не видит в этом проблемы. «Реал» победил в двух последних выездных встречах чемпионата Испании, поэтому я думаю, что никаких проблем с физическим состоянием игроков мы не испытываем», - подчеркнул он.