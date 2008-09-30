Адвокат: Надеюсь, мы сможем удивить «Реал»

«Мы должны попробовать удивить «Реал», - сказал Адвокат журналистам накануне поединка, выразив надежду, что «Зенит» во вторник забьет на один гол больше, чем титулованный испанский клуб, отмечает «Спорт.com.ua». «Реал» является лидером нашей группы, и остальные команды займут места со второго по четвертое», - добавил голландский специалист. При этом 61-летний рулевой «Зенита» выразил удовлетворение, что вверенному ему коллективу выпал шанс сыграть с «королевским клубом» на домашнем стадионе. «В обычных условиях пригласить «Реал» стоило бы очень дорого, а теперь испанцы будут вынуждены приехать», - сказал он. Говоря о матчах чемпионата России, Адвокат признал, что в этом году «Зенит» выступает во внутреннем первенстве ниже своих возможностей. Напомним, что за семь туров до окончания чемпионата-2008 команда отстает от лидирующего казанского «Рубина» на 14 очков. «В следующем сезоне этого не повторится. У нас будет очень хорошая команда в будущем году», - заметил по этому поводу наставник действующего чемпиона России. Между тем, капитан «Зенита» Анатолий Тимощук, говоря о предстоящем матче с «Реалом», отметил, что петербургский клуб находится в отменном тонусе. «Судя по тренировке, все игроки в хорошей форме, и завтра мы это продемонстрируем», - подчеркнул украинский полузащитник.