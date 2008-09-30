УЕФА продолжает штрафовать

Португальский «Гимараэш» оштрафован на 20 тысяч евро за неподобающее поведение представителей клуба в ходе выездного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Базелем» 27 августа, передает «Спорт.com.ua». Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА вынесла «Гимараэшу» достаточно суровое наказание, однако португальцы могут подать апелляцию на это решение в течение трех дней. «Базель» выиграл у «Гимараэша» в родных стенах со счетом 2:1 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, поскольку поединок в Португалии завершился вничью - 0:0. «Гимараэш» же ныне сражается за право сыграть на групповом этапе Кубка УЕФА.