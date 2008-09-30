Андоне возглавит «Днепр»

Румынский тренер Иоан Андоне может возглавить днепропетровский «Днепр», сообщает «Спорт Экспресс». «У меня есть несколько предложений из Украины, впрочем, как и из Греции, и Эмиратов», – заявил тренер. Андоне с субботы находится в Донецке. Он уже побывал на дерби между «Шахтером» и «Металлургом», а в среду планирует посетить матч горняков в Лиге чемпионов против «Барселоны». Две неделе назад Андоне был отправлен в отставку с поста ЧФР, с которым он сделал дубль в Румынии, выиграв чемпионат и Кубок