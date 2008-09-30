Михнов сможет сыграть с «Витязем»

Нападающий ярославского «Локомотива» Алексей Михнов восстановился от травмы, полученной в матче КХЛ против «Атланта», сообщает «РИА«Новости». Ожидается, что форвард примет участие в домашнем поединке железнодорожников против чеховского «Витязя» 30 сентября. После неудачного столкновения с игроком «Атланта» у Михнова было подозрение на трещину ребра. Нападающий пропустил два последующих матча против ХК МВД (Московская область) и «Торпедо» (Нижний Новгород), в которых ярославцы одержали одну победу и потерпели одно поражение. Предварительный диагноз хоккеиста не подтвердился. В конце прошлой недели Михнов приступил к тренировкам и в ближайшем матче железнодорожников может выйти на лед. В заявке «Локомотива», скорее всего, не будет защитника Виталия Аникеенко, лучшего в ярославской команде среди игроков обороны по системе «гол+пас» (1+5). У Аникеенко травмировано плечо. В составе его может заменить Евгений Нурисламов, который еще не провел за команду Кари Хейккиля ни одного официального матча.