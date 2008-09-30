Футбол. Сборная Украины сходит с дистанции

Юношеская сборная Украины (U-17) сыграла вничью со сверстниками из Швейцарии и выбыла из дальнейшей борьбы за выход в элит-раунд чемпионата Европы 2009 года. Украина (U-17) − Швейцария (U-17) − 0:0 Украина: М.Коваль, Кичин, Ордец, В.Коваль, Рыжук, Нойок, Караваев, Довгий, Будковский (Прокопчук, 66), Иванко, Рябушко (Бабенко, 55). На 74-й минуте удален Чака (Исландия). Чтобы занять вторую ступень в 7-й группе, которая гарантировала место в элит-раунде отбора Евро-2009, подопечным Александра Головко нужно было обязательно обыгрывать Швейцарию. Несмотря на многочисленные моменты, созданные возле ворот соперников, «Сине-желтым» не удалось забить ни одного мяча. Накануне третьего решающего тура, после поражения от норвежцев (0:4) и победы над хозяевами турнира исландцами (2:1), украинцы заняли третье место в группе и имели три очка – одним меньше, чем швейцарцы. Поэтому швейцарцев ничейный счет полностью удовлетворил. В дальнейшем квалификация будет проходить без наших соотечественников. Из-за плохих погодных условий матч решили провести не в Гриндавике, как сообщалось ранее, а в Кефлавике. К тому же, команда Головко из-за технических проблем с автобусом задержалась в дороге, в результате чего стартовый свисток арбитра прозвучал с 15-минутным опозданием. Несмотря на все эти неудачи, наши начали поединок уверенно. Еще до перерыва отличные возможности отметиться испортили Виталий Рябушко и Филипп Будковский. К сожалению, во втором тайме удача продолжала отворачиваться от подопечных Головко. Ближе всего к успеху был форвард Виталий Иванко, после чьего удара швейцарский голкипер с огромными трудностями ногой перевел мяч на угловой. В течение нескольких последних минут «сине-желтые» имели численное преимущество, но воплотить его в гол не смогли. Как результат – неутешительные нули на табло. 24 сентября. Украина − Норвегия − 0:4, Швейцария − Исландия − 2:1. 26 сентября. Швейцария − Норвегия − 0:0, Исландия − Украина − 1:2. 29 сентября. Украина − Швейцариія − 0:0, Норвегия − Исландия − 0:0.