Павлюченко объяснили, за что его убрали с поля

Главный тренер английского клуба "Тоттенхэм" Хуанде Рамос объяснил российскому форварду Роману Павлюченко, почему он был заменен в перерыве матча чемпионата Англии с "Уиганом" (21 сентября). Как рассказал сам Павлюченко, замена не была связана с неудачными действиями нападающего, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на английское издание Daily Mirror. По словам форварда сборной России, после игры с "Уиганом" (0:0) он пришел домой к Рамосу, и главный тренер попросил его не беспокоиться по поводу ранней замены. Наставник объяснил свое решение убрать Павлюченко с поля желанием изменить тактический рисунок игры. 24 сентября россиянин забил свой первый гол за "Тоттенхэм" в матче Кубка английской лиги против "Блэкберна" (2:1), а 28 сентября отыграл 76 минут в матче чемпионата Англии с "Портсмутом" (0:2). После шести туров первенства премьер-лиги "Тоттенхэм" с двумя очками занимает последнее место в турнирной таблице. По информации Daily Mirror, Павлюченко в разговоре с друзьями выразил сожаление, что в конце августа перешел в "Тоттенхэм" из московского "Спартака".