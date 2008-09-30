Каладзе льстит интерес к нему со стороны «Спартака»

Защитник "Милана" Каха Каладзе опроверг появившиеся в итальянских СМИ сообщения о том, что он может перейти в московский "Спартак". По словам грузинского футболиста, он польщен интересом со стороны российского клуба, но не собирается покидать "Милан", где чувствует себя как дома, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Информация о переходе Каладзе в "Спартак" появилась после того, как главным тренером московской команды стал датчанин Микаэль Лаудруп. В начале сезона-2008/09 грузинский защитник регулярно попадает в основной состав "Милана". 28 сентября он отыграл 90 минут в матче чемпионата Италии против "Интера" (1:0). После победы над "Интером" "Милан" набрал девять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице серии А. 2 октября итальянская команда проведет ответный матч первого раунда Кубка УЕФА против швейцарского "Цюриха". В первой игре "Милан" добился домашней победы со счетом 3:1.