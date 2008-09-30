Данни устроит ничья в матче «Зенита» с «Реалом»

Ведущий полузащитник питерского "Зенита" Данни заявил, что ничья в матче Лиги чемпионов с "Реалом" станет для его команды хорошим результатом. При этом Данни пообещал, что "Зенит" будет играть на победу, и отметил, что у чемпионов России есть шансы взять три очка в матче с мадридцами, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на испанскую газету Marca. По словам футболиста "Зенита", чтобы взять верх над "Реалом", его команде необходимо получить преимущество во владении мячом и проводить быстрые атаки с использованием флангов. Данни считает, что у игроков испанского клуба могут возникнуть трудности, если им придется играть без мяча. Данни подчеркнул, что состав "Реала", по его мнению, является лучшим в мире. По словам португальского полузащитника, мадридский клуб значительно сильнее "Ювентуса", которому "Зенит" уступил две недели назад в Турине (0:1). Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Реал" состоится 30 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямую трансляцию этой встречи будет вести канал "Спорт". В первом туре "Реал" одержал домашнюю победу над белорусским БАТЭ (2:0).