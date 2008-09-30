ЦСКА предлагает 10 млн. за игрока сборной Испании

Московский ЦСКА предложил испанскому клубу "Вильярреал" десять миллионов евро за полузащитника сборной Испании Маркоса Сенну. Контракт футболиста с "Вильярреалом" рассчитан еще на три года, но если переход состоится, то зарплата Сенны в ЦСКА будет составлять пять миллионов евро в год, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание tribalfootball.com. По информации издания, руководству "Вильярреала" известно об интересе ЦСКА к Сенне. Переход полузащитника может состояться не раньше января 2009 года, когда в Европе откроется зимнее трансферное окно. 32-летний Маркос Сенна родился в бразильском Сан-Паулу, но в 2002 году подписал контракт с "Вильярреалом" и вскоре получил испанское гражданство. В сборной Испании футболист дебютировал в марте 2006 года. Сенна принимал участие в чемпионате мира - 2006, а в 2008 году стал чемпионом Европы.