Собака лишила футболиста возможности играть

Футболист клуба английской премьер-лиги "Сток Сити" Лайам Лоуренс получил травму голеностопа, неудачно перешагнув через собаку у себя дома. Врачи не обнаружили у полузащитника перелома, но он может пропустить выездной матч седьмого тура чемпионата Англии против "Портсмута", сообщает «Лента.ru» со ссылкой на сайт канала Setanta Sports. Эта игра состоится 5 октября. Как рассказал главный тренер "Сток Сити" Тони Пулис, Лоуренс подвернул голеностоп, спускаясь по лестнице, где сидела его собака. Пулис выразил надежду, что 26-летний полузащитник сможет вернуться в строй как можно скорее. В первых шести матчах чемпионата Англии "Сток Сити" набрал лишь четыре очка и занимает 18-е место в турнирной таблице. Всего в первенстве премьер-лиги принимают участие 20 команд.