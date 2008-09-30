Харьков будут делать флагманом украинского баскетбола

Инвестиционно-строительная корпорация (ИСК) "Авантаж" (Харьков) стала генеральным спонсором харьковского баскетбольного клуба "Политехник". Начиная с сезона-2008/2009 название БК "Политехник" изменилось на БК "Авантаж-Политехник", сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Status Quo. Президент ИСК "Авантаж" Анатолий Денисенко заявил, что его целью является возрождение харьковского баскетбола. "Инвестиции "Авантажа" в развитие инфраструктуры клуба - это самый масштабный социально ориентированный проект корпорации. Его цель - возродить харьковский баскетбол. В нашем городе этот вид спорта имеет славную историю. Нам вполне по силам через некоторое время стать флагманом украинского баскетбола", — сказал Анатолий.