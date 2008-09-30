Болельщиков «Зенита» запустят на трибуну фанатов «Реала»

Болельщики "Зенита" получат возможность приобрести билеты на матч Лиги чемпионов с "Реалом", которые не были выкуплены поклонниками испанского клуба. "Реал" зарезервировал для своих фанатов 800 билетов, но на матч с "Зенитом" прилетели лишь 308 человек. Оставшиеся билеты на фанатскую трибуну "Реала" будут проданы питерцам, сообщает интернет-издание "Фонтанка.Ру". Эти билеты поступят в кассы стадиона "Петровский" (где пройдет матч) в 18:00 по московскому времени и будут стоить 2500 рублей. Как отмечает «РИА«Новости», ранее билеты этой ценовой категории продавались по пять тысяч рублей. Матч "Зенит" - "Реал" начнется в 20:30 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на канале "Спорт". Отметим, что эта встреча станет первой домашней игрой "Зенита", на которой будет использована новая система видеонаблюдения. Эта система позволяет идентифицировать каждого болельщика. Перед матчем УЕФА предупредил поклонников обеих команд о запрете на использование пиротехнических средств. В сообщении на официальном сайте "Зенита" напоминается о недопустимости "любых проявлений расизма". Болельщики, которые с помощью новой системы видеонаблюдения будут замечены в проявлениях расизма, могут лишиться права посещать стадион "Зенита".