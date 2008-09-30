Бокс. Вирчис: Волосы на голове не рву. Давно ждал повода завершить карьеру.

Украинский супертяжеловес Владимир Вирчис прокомментировал свое поражение от кубинца Хуана Карлоса Гомеса в поединке за звание обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBC. «Волосы на голове себе не рву. Жаль, что расстроил своим поражением друзей, приятелей и поклонников украинского профессионального бокса. За две недели до боя я действительно травмировал бедро. Но мне не хочется все сваливать на это повреждение. Во время боя травма меня практически не беспокоила. Но из-за нее мне пришлось прекратить тренировочный процесс фактически за две недели до боя. Бегал только кроссы. Думаю, из-за этого немного потерял чувство дистанции, что было наглядно видно в бою. К тому же Гомес оказался гораздо выше классом всех моих спарринг-партнеров. Я давно ждал повода, чтобы завершить свою боксерскую карьеру. У меня ведь налажен бизнес, также нужно уделять время семье. Раздвоение же ни к чему хорошему не приводит. Так что, скорее всего, на ринг больше не выйду», – цитирует Вирчиса «Блик».