НХЛ. «Питтсбург Пингвинс» потерял российского игрока на полгода

Российский защитник клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинс" Сергей Гончар выбыл из строя на срок от четырех до шести месяцев из-за травмы левого плеча (вывих сустава). 2 октября Гончару будет сделана операция, решение о проведении которой было принято утром по местному времени 30 сентября, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Ticker. Российский хоккеист получил травму 20 сентября в первом предсезонном матче своей команды против "Тампы" в столкновении с чешским форвардом Давидом Кочи. Генеральный менеджер "Питтсбурга" Рэй Шеро отметил, что решение о проведении операции является верным и позволит Гончару полностью залечить травму. В регулярном чемпионате сезона-2007/08 34-летний Гончар сыграл за "Пингвинс" 78 матчей, в которых набрал 65 очков (12 шайб и 53 передачи). В 20 матчах плей-офф россиянин забил один гол и 13 раз ассистировал своим партнерам. "Питтсбург" дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил "Детройту". Регулярный чемпионат НХЛ - 2008/09 откроется 4 октября двумя матчами, которые состоятся в Европе. В этот день в Праге "Тампа" сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", а в Стокгольме "Оттава" встретится с "Питтсбургом".