«Днепр» может возглавить румын Андоне

Румынский тренер Иоан Андоне может возглавить днепропетровский Днепр. "У меня есть несколько предложений из Украины, впрочем, как и из Греции, и Эмиратов", - цитирует тренера «Спорт Экспресс» со ссылкой на Gazeta Spiorturilor. Андоне с субботы находится в Донецке. Он уже побывал на дерби между Шахтером и Металлургом, а в среду планирует посетить матч горняков в Лиге чемпионов против Барселоны. Две неделе назад Андоне был отправлен в отставку с поста ЧФР, с которым он сделал дубль в Румынии, выиграв чемпионат и Кубок. Экс-тренеру Днепра предлагали 700 000 евро в год, но он не рискнул принять руководство над незнакомой командой за две недели до старта Лиги Чемпионов.