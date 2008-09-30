Бышовец: «Зенит» умеет побеждать топ-команды

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец перед матчем Лиги чемпионом с мадридским «Реалом» посоветовал игрокам «Зенита» вспомнить свой опыт побед над европейскими топ-командами. «Матч «Зенита» с «Локомотивом» придал петербуржцам хороший настрой. Нужно будет только сделать поправку на то, что нашему клубу предстоит играть с командой, в которой собраны настоящие звезды. Опыт матчей с такими клубами у «Зенита» уже есть, он умеет побеждать топ-команды. Нужно будет просто вспомнить те скорости, на которых «Зенит» играл в Кубке УЕФА, быстрый переход от обороны в атаку – это приносило «Зениту» победы в последних матчах в Европе. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы успешно сыграть с Реалом», – цитирует Бышовца СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на радио «Зенит».