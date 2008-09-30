Саленко: Менять «Зенит» на «Тоттенхэм» Аршавину не имеет смысла

Экс-нападающий сборной России Олег Саленко поделился своим мнением относительно того, стоило ли "Зениту" отпускать Андрея Аршавина в ходе летнего межсезонья. "Сложный вопрос. Я слышал, что проблема уперлась в деньги. Странно, мне казалось, что для современного "Зенита" этот вопрос второстепенный. Другое дело, отпускать в какую команду? Считаю, что имидж клуба позволяет игрокам уходить исключительно в топ-клубы. Например, в "Барселону". В такой команде стоило попробовать свои силы. Не получилось бы, через год вернулся бы в "Зенит". Проводить в данном случае параллели между Кержаковым, не заигравшим в "Севилье", и Аршавиным не стоит. Здесь существует нюанс. "Севилья", когда туда пришел Кержаков, была сформировавшейся командой. "Барса" же с приходом Хосепа Гвардьолы только создаётся. Ушли лидеры, пришли новые игроки. Для Аршавина это был бы хороший шанс стать своим на "Ноу Камп". Впрочем, что теперь… Мы можем лишь строить предположения. Что касается варианта с "Тоттенхэмом", я считаю, что менять "Зенит" на "шпор" не имеет смысла", — сказал Саленко, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на издание "90 минут".