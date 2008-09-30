В бразильском городе Сан-Паулу в понедельник открылся уникальный музей футбола, вида спорта, считающегося в этой южноамериканской стране национальным. Уже со вторника экспозицию, занимающую 6,9 тыс кв метров на стадионе «Пакаэмбу», сможет посетить любой желающий, сообщает ИТАР-ТАСС. Экспонаты музея – предметы, напрямую связанные с пятью титулами чемпионов мира, что завоевала сборная Бразилии. Это мячи, которыми играла команда, форма, бутсы, почти 1,5 тыс фотографий, личные вещи не только футболистов, но и болельщиков. «Изюминка» же музея, чье возведение обошлось в 37,5 млн реалов (около $20 млн) – в его электронной «начинке». Построены специальные аудиозалы, где можно ознакомиться с «кричалками» разных команд и услышать, как бурно болельщики реагируют на забитый гол. Можно прослушать исторические крики телевизионных и радиокомментаторов в важнейшие моменты истории бразильского футбола. В зале под символичным названием «Штрафная» предоставляется шанс попытаться отбить виртуальный пенальти либо самому пробить «одиннадцатиметровый», а в другом помещении – почувствовать себя внутри мяча. «Здесь понемногу представлен весь футбол мира, я впечатлен», – описал свои ощущения от увиденного легендарный бразильский футболист Пеле