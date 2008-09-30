Оглашен состав сборной Украины на матч с Хорватией

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко огласил список футболистов, которые будут готовиться к поединку отборочного турнира ЧМ-2010 против команды Хорватии, сообщает пресс-служба федерации футбола Украины. Состав сборной Украины: Голкиперы: Андрей Пятов ("Шахтер"), Станислав Богуш и Александр Шовковский (оба - "Динамо"). Защитники: Вячеслав Шевчук, Дмитрий Чигринский и Александр Кучер (все - "Шахтер"), Тарас Михалик ("Динамо"), Григорий Ярмаш ("Ворскла"), Виталий Мандзюк ("Арсенал"), Андрей Русол ("Днепр"). Полузащитники: Максим Калиниченко и Сергей Назаренко ("Днепр"), Денис Голайдо ("Таврия"), Анатолий Тимощук ("Зенит", Россия), Евгений Левченко ("Гронинген", Нидерланды), Сергей Кравченко ("Ворскла"), Александр Алиев ("Динамо"). Нападающие: Андрей Воронин ("Герта", Германия), Андрей Шевченко ("Милан", Италия), Владимир Гоменюк ("Таврия"), Евгений Селезнев ("Шахтер").