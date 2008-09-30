«Ньюкасл» подешевел почти на половину

Владелец клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл" Майк Эшли, объявивший в середине сентября о продаже команды, снизил цену с 450 миллионов фунтов стерлингов (565 миллионов евро) до 280-300 миллионов фунтов (351-376 миллионов евро), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC News. Точная сумма, которую Эшли просит за "Ньюкасл", неизвестна. О причинах, по которым владелец клуба решил снизить цену, не сообщается. Трансферная стоимость игроков "Ньюкасла" оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов, а их суммарная годовая зарплата составляет около 70 миллионов фунтов. Стадион команды "Сент Джеймс Парк" вмещает 55 тысяч зрителей. Около 35 тысяч человек приобрели абонементы на сезон-2008/09, заплатив в общей сложности 150 миллионов фунтов. В настоящее время на приобретение "Ньюкасла" претендуют пять покупателей. В чемпионате Англии команда занимает предпоследнее (19-е) место, набрав лишь четыре очка в шести первых матчах.