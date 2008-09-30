Шахматы. Топалов опустил Ананда

Болгарский гроссмейстер Веселин Топалов сместил индийца Вишванатана Ананда с первой строчки в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Топалов по сравнению с предыдущей версией рейтинга прибавил в индивидуальном коэффициенте 24 единицы и с 2791 баллом переместился с пятого места на первое. Вишванатан Ананд, напротив, потерял 20 баллов и опустился на пятое место - 2783 очка. Вторую строчку рейтинга сохранил россиянин Александр Морозевич (2787), а украинец Василий Иванчук, по данным РИА Новости, переместился с четвертого места на третье (2786). В первую десятку рейтинга ФИДЕ по состоянию на 1 октября также входят Магнус Карлсен (Норвегия, 2786), Владимир Крамник (Россия, 2772), Левон Аронян (Армения, 2757), Теймур Раджабов (Азербайджан, 2751), Петер Леко (Венгрия, 2747) и Дмитрий Яковенко (Россия, 2737), сообщает NEWSru.com.