Адвокат: попробуем удивить «Реал»

Наставник питерского "Зенита" Дик Адвокат надеется, что его подопечные смогут удивить соперников из мадридского "Реала" в матче Лиги чемпионов, который состоится во вторник в Санкт-Петербурге. По его словам, именно "Реал" является фаворитом в группе, а всем остальным командам предстоит борьба за второе место. Однако "Зениту" по силам принять в ней участие. "Мы должны попробовать удивить "Реал", - сказал Дик Адвокат журналистам накануне поединка, выразив надежду, что "Зенит" во вторник забьет на один гол больше, чем футболисты титулованного испанского клуба. Несмотря на то, что "Реал" - грозный оппонент, голландский тренер выразил удовлетворение, что "Зениту" выпал шанс сыграть с "Королевским клубом" на домашнем стадионе. "В обычных условиях пригласить "Реал" стоило бы очень дорого, а теперь они вынуждены приехать", - цитирует тренера NEWSru.com со ссылкой на РИА Новости. Говоря о матчах чемпионата России, Адвокат признал, что в этом году "Зенит" выступает во внутреннем первенстве не лучшим образом. За семь туров до окончания чемпионата-2008 команда отстает от лидирующего "Рубина" (Казань) на 14 очков. "В следующем сезоне этого не повторится. У нас будет очень хорошая команда в следующем году", - заявил наставник действующего чемпиона России. В свою очередь капитан "Зенита" Анатолий Тимощук, говоря о предстоящем матче с "Реалом", отметил, что команда находится в хорошей спортивной форме. "Судя по тренировке все игроки в хорошей форме, и мы это продемонстрируем", - сказал Тимощук. Тем временем букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение мадридскому "Реалу" в матче против "Зенита". Если рассматривать коэффициенты, установленные конторами "Марафон", "Уильям Хилл" и Bwin, то везде наблюдается одинаковое соотношение: наиболее вероятным итогом представляется победа "Реала", шансы на успех "Зенита" расцениваются чуть ниже, а вот ничью букмекеры считают наименее вероятным исходом.