«Чикаго» выгоняет Хибабулина

Клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхокс" выставил на драфт отказов своего именитого голкипера Николая Хабибулина. Предстоящий сезон является для 34-летнего российского вратаря последним в его четырехлетнем контракте с клубом стоимостью 27 миллионов долларов. До подписания защитника Брайана Кэмпбелла в июле этого года (56,8 миллиона в течение 8 лет), Николай был самым высокооплачиваемым хоккеистом команды. Вероятно, в "Чикаго" рассматривают в качестве первого номера вратаря Кристобаля Юэ, который нынешним летом оформил четырехлетнее соглашение с "черными ястребами", сообщает NEWSru.com со ссылкой на NHL.ru. Игрока, помещенного на драфт отказов, по правилам НХЛ любой клуб может забрать совершенно бесплатно. Единственным условием трансфера является гарантия обеспечения действующего контракта хоккеиста. Если игрок останется невостребованным, то его отправляют в фарм-клуб, коим для "Чикаго" является "Рокфорд".