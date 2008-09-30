Хюбшман: «Шахтер» сильнее «Барселоны»

Защитник донецкого "Шахтёра" Томаш Хюбшман сравнил нынешнюю "Барселону" с "Барселоной" образца 2004 года, которую украинскому клубу удалось обыграть в рамках Лиги чемпионов со счётом 2:0. "В 2004 году испанская команда была помоложе. Такой игрок, как Месси, безусловно, поднял своё мастерство и стал ещё сильнее. Тогда это была чуть ли не первая официальная игра в Лиге чемпионов. Сейчас он намного уверенней. Плюс Хави, Иньеста и Пуйоль — чемпионы Европы. Поэтому они стали опытней, поднялись на новый уровень. Но и мы находимся на более высоком уровне. Считаю, что нам по силам повторить результат того матча", — приводит слова Хюбшмана Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "Шахтёра".