Луческу обиделся на болельщиков и журналистов

Главный тренер донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу поделился своим мнением о предстоящем матче с каталонской "Барселоной" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. "Я читал всю прессу, которая вышла накануне матча. Очень мало положительных подбадривающих статей. Такое ощущение, что мы играем против "Пюника", а не против "Барселоны". Хоть бы один материал был, в котором журналисты призывают и верят в победу команды. Чемпионат — это одно, а Лига чемпионов — совсем другое. Игра против "Барселоны" должна быть праздником и радостью для всех. Хорошо ведь, что каждый год сюда приезжают такие великие клубы. Сегодняшняя "Барселона" выйдет в среду после четырёх подряд побед. Они в хорошем психологическом состоянии. И это, наверное, самая главная разница между нами и ними. Каталонцы с энтузиазмом готовятся к встрече, мы же находимся под постоянным давлением критики, которая, думаю, переходит определённую черту. Если касаться футбола, то в Лиге чемпионов у нас три победы. В чемпионате почти всегда доминируем на поле, но, к сожалению, создавая много моментов, не можем их реализовать. Хотелось, чтобы иногда анализировали и качество игры "Шахтёра". Очень жаль, что негативная реакция у болельщиков присутствовала и на субботнем матче. Не считаю, что команда, которая много радости в последние годы принесла городу, и я в том числе, заслуживаем того, что сейчас происходит", — цитирует Луческу Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "Шахтёра".