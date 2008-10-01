«Динамо» сыграло вничью с «Фенербахче»

Состоялся матч между командами «Фенербахче» и «Динамо». Киевляне так и не смогли забить победный гол. Результаты матча: «Фенербахче» – «Динамо» – 0:0 «Фенербахче»: Демирель, Лугано, Роберто Карлос, Эдду, Эмре Белозоглу (Угур Борал, 86), Казим Казим, Алекс (Бурак Ильмаз, 77), Гуиса, Шахин, Мальдонадо, Генюл Гекхан. «Динамо»: Богуш, Бетао, Гиоане, Вукоевич, Алиев (Асатиани,89), Бангура (Шацких, 46), Еременко, Диакате, Михалик, Эль Каддури (Несмачный, 66), Нинкович. Предупреждения: Роберто Карлос (40), Казим Казим (53), Шахин Сельджук (62) – Эль Каддури (35), Алиев (68), Богуш (91).