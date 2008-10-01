Аршавин: «Реал» реализовал свои моменты, а мы нет

Лидер питерского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что его команда уступила во вторник мадридскому «Реалу» в рамках группового этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА из-за плохой реализации голевых моментов, отмечает «Спорт.com.ua». «Мы не реализовали свои моменты, а «Реал» реализовал. Поэтому они и выиграли», - цитирует 27-летнего нападающего официальный сайт «Зенита». «Я думаю, сказался класс, но не хочу сказать, что он намного выше нашего уровня. В таких матчах решающую роль играют эпизоды, и они реализовали свои моменты, а мы нет», - повторил Аршавин, который в матче с испанцами стал автором голевой передачи. Слова футболиста полностью совпали с мнением главного тренера «Зенита» Дика Адвоката, высказанными во вторник на послематчевой пресс-конференции. В двух первых матчах группового этапа «Зенит» с минимальным счетом уступил фаворитам - 0:1 «Ювентусу» в Турине и 1:2 «Реалу» в Санкт-Петербурге. Два следующих матча - 21 октября дома и 5 ноября в гостях - питерцы проведут против белорусского БАТЭ, имея все шансы набрать свои первые очки в Лиге чемпионов. «Юве» и «Реал» в эти же сроки дважды сыграют друг с другом. Затем 25 ноября «Зенит» примет на своем поле «Ювентус», после чего 6 декабря в Мадриде завершит групповой турнир матчем с «Королевским клубом».