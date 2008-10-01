Лига чемпионов. Результаты матчей 30 сентября

Группа H Зенит Россия – Реал Испания – 1:2 (1:2) Голы: 0:1 - Губочан (4, автогол), 1:1 – Данни (25), 1:2 – ван Нистелрой (31). ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Пюйгренье, Губочан (Домингес, 72), Ширл, Тимощук, Зырянов, Данни, Денисов, Аршавин, Погребняк (Текке, 72). РЕАЛ: Касильяс, Серхио Рамос, Каннаваро, Пепе, Хайнце, Диарра, де ла Ред, ван дер Варт (Хави Гарсия, 63), Игуаин (Савиола, 88), Роббен (Дренте, 82), ван Нистелрой. Группа E Ольборг Дания – Манчестер Юнайтед Англия – 0:3 (0:1) Голы: 0:1 – Руни (22), 0:2 – Бербатов (55), 0:3 – Бербатов (79). ОЛЬБОРГ: Заза, Богелунд, Олферс, Бошам (Кака, 38), Педерсен, Аугустинуссен, Рисгорд, Курт, Юханссон, Эневолдсен, Сагановски. МЮ: ван дер Сар, Рафаэль (У.Браун, 66), Р.Фердинанд, Видич, Эвра, К.Роналду, Скоулз (Гиггз, 16), О'Ши, Нани, Бербатов, Руни (Тевес, 59). Предупреждения: Рафаэль (38), Юханссон (52), Заза (54). 30 сентября. Стадион «Ольборг», 22.45 Судья: Олегариу Бенкеренса (Португалия). Вильярреал Испания – Селтик Шотландия – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Сенна (67). ВИЛЬЯРРЕАЛ: Д.Лопес, Анхель, Гонсало, Годин, Капдевила, Касорла (Кани, 90), Сенна, Эгурен, Пирес (Бруно, 83), Х.Льоренте, Росси (Ибагаса, 77). СЕЛТИК: Боруц, Уилсон, Колдуэлл, Макманус, Нейлор, Накамура (Робсон, 74), С.Браун, Мэлоуни (Макдоналд, 72), Хартли (Хесселинк, 82), Макгиди, Самарас. Предупреждения: Робсон (76), С.Браун (79). БАТЭ Белоруссия – Ювентус Италия – 2:2 (2:2) Голы: 1:0 - Кривец (17), 2:0 – Стасевич (23), 2:1 – Яквинта (29), 2:2 – Яквинта (45+3). БАТЭ: Веремко, Казанцев, Ржевский, Сосновский, Юревич, Стасевич, Лихтарович (Сиваков, 70), Володько, Нехайчик (Мирчев, 87), Кривец, Родионов (Пеха, 90+2). ЮВЕНТУС: Маннингер, Грыгера, Легротталье (Кнежевич, 18), Кьеллини, Де Челье, М.Сиссоко, Джовинко, Каморанези (Маркизио, 46), Недвед, Яквинта (Амаури, 81), Дель Пьеро. Группа F Фиорентина Италия – Стяуа Румыния – 0:0 (0:0) ФИОРЕНТИНА: Фрей, Йоргенсен (Дзаури, 46), Гамберини, Дайнелли, Варгас, Альмирон (Кузманович, 74), Фелипе Мело, Монтоливо (Паццини, 81), Сантана, Джилардино, Муту. СТЯУА: Сапата, Огэрару, Гионя, Д.Гоян, Марин, Николицэ, Рэдой, Ловин, Семеду (Калетанос, 90+3), Морено (Т.Гомеш, 87), Станку (Секей, 77). Бавария Германия – Лион Франция – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 - Демичелис (25, автогол), 1:1 – Зе Роберто (52). БАВАРИЯ: Рензинг, Лусио, Оддо, Брено, Лам, Швайнштайгер, Демичелис, Зе Роберто, Рибери (Боровски, 82), Клозе, Тони. ЛИОН: Льорис, Ревейер, Бодмер, Крис, Менса, Жуниньо (Бумсонг, 87), Тулялян, Макун, Гову (Эдерсон, 36), Фред (Мунье, 75), Бензема. Группа G Арсенал Англия – Порту Португалия – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – ван Перси (31), 2:0 - Адебайор (40), 3:0 – ван Перси (48), 4:0 – Адебайор (71, пенальти). АРСЕНАЛ: Альмуния, Санья, К.Туре, Галлас, Клиши, Уолкотт (Вела, 72), Фабрегас, Денилсон, Насри (Эбуэ, 65), ван Перси (Бендтнер, 65), Адебайор. ПОРТУ: Элтон, Сапунару, Б.Алвеш, Роланду, Бенитес, Гарин, Коста, Фернандо (Л.Гонсалес, 46), Мейрелеш (Халк, 64), Родригес (Кандеяш, 79), Лисандро. Фенербахче Турция – Динамо Киев Украина – 0:0 (0:0) ФЕНЕРБАХЧЕ: Демирел, Генюл, Лугано, Роберто Карлос, Эду, Эмре (Борал, 85), Алекс (Йилмаз, 77), С.Шахин, Мальдонадо, Гуиса, Казим-Ричардс. ДИНАМО КИЕВ: Богуш, Эль-Каддури (Несмачный, 62), Диакате, Бетао, Гиоане, Вукоевич, Алиев (Асатиани, 89), Р.Еременко, Михалик, Нинкович, Бангура (Шацких, 46).