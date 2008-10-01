Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Реалу»

Состоялся матч Лиги чемпионов между командами «Зенит» и «Реал». Россияне проиграли испанской команде. Результаты матча: Зенит Россия – Реал Испания – 1:2 (1:2) Голы: 0:1 - Губочан (4, автогол), 1:1 – Данни (25), 1:2 – ван Нистелрой (31). ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Пюйгренье, Губочан (Домингес, 72), Ширл, Тимощук, Зырянов, Данни, Денисов, Аршавин, Погребняк (Текке, 72). РЕАЛ: Касильяс, Серхио Рамос, Каннаваро, Пепе, Хайнце, Диарра, де ла Ред, ван дер Варт (Хави Гарсия, 63), Игуаин (Савиола, 88), Роббен (Дренте, 82), ван Нистелрой.

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