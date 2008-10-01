Сборная России (U-17) не прошла на чемпионат Европы

Сборная России (U-17) в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы сыграла вничью с Турцией. В то время как главный конкурент подопечных Юрия Смольянинова команда Словении с минимальным счетом нанесла поражение Мальте. Таким образом, россияне выбывают из дальнейшей борьбы за путевку в финальный турнир, который состоится в Германии. Из двенадцатой группы в следующий отборочный раунд пробились Турция и Словения, сообщает «Советский спорт». Чемпионат Европы (U-17) Квалификационный раунд Группа 12 3-й тур Новороссийск Россия – Турция – 3:3 (1:2) Голы: Киреев, 17. Нуров, 77. Емельянов, 80 – Такымымызын, 20, 53. Демир, 43. Россия: Плохих, Еремеев, Бортник, Рябов, Чежия, Кузьмичев, Емельянов, Шалаев (Ходырев, 50), Иванников (Обухов, 48), Нуров, Козлов (Киреев,41). Ахтырка Мальта – Словения – 0:1 (0:0) Итоговое положение: 1. Турция – 7. 2. Словения – 6. 3. Россия – 4. 4. Мальта – 0.