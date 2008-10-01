«Чикаго Уайт Сокс» выиграло битву за плей-офф

В MLB состоялся дополнительный матч между «Чикаго Уайт Сокс» и «Миннесотой». Команды оспаривали первенство в Центральном дивизионе Американской лиги, а, следовательно, и путевку в плей-офф. В этой встрече все решило одно очко, заработанное хозяевами в седьмом иннинге. Таким образом, «Чикаго» в четвертьфинальной серии встретится с «Тампа-Бэй», передает «Советский спорт». MLB Регулярный чемпионат Дополнительный матч за выход в плей-офф «Чикаго Уайт Сокс» - «Миннесота» - 1:0 В ¼ финала встречаются: «Лос-Анджелес Энджелс» - «Бостон» «Тампа-Бэй» - «Чикаго Уайт Сокс» «Чикаго Кабз» - «Лос-Анджелес Доджерс» «Филадельфия» - «Милуоки»