Шустер: Возможно, «Зенит» заслужил ничью

Главный тренер «Реала» Бернд Шустер после победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов радовался результату и отметил силу петербургской команды, передает «Советский спорт». «Мы одержали важную и трудную победу в интересном матче. Мы отлично сделали свою работу и оставили «Зенит» без очков, - отметил Бернд Шустер. - Были моменты, когда нам приходилось тяжело. В концовке соперник пытался добиться ничьей, однако в итоге мы взяли три очка, а это самое важное. У «Зенита» были шансы сравнять счет и, возможно, питерцы заслужили ничью. Нас разделил всего один гол. Для нас было бы легче защищать свое преимущество, если бы мы вели в два мяча. После первого гола мы легко проходили середину поля, и это нас расслабило. Позже нам стало тяжелее, но «Зенит» - сильная команда, и мы играем в Лиге чемпионов, поэтому все время доминировать на поле невозможно. Удивило, что «Зенит» не так много атаковал в концовке первого тайма, как в концовке второго, однако, наверное, свою роль сыграли замены, которые позволили им ускорить темп. Поле было неудобным, и не все передачи получались, однако трудно было и сопернику. Я планировал выход Рауля, однако он потратил много сил в игре с «Бетисом», поэтому Гонсало Игуаин оказался свежее, и я использовал его».