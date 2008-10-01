Адвокат: Я не могу научить игроков забивать

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат после поражения от «Реала» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что его подопечные в этой встрече заслужили ничью. «Результат опять меня разочаровал. В начале игры из-за нервозности мы отдали сопернику центр поля и позволили им забить два легких гола, - отметил Дик Адвокат. - В перерыве мы кое-что поменяли в тактике и заиграли гораздо лучше, заслужив как минимум ничью. Если ты создаешь столько моментов против команды уровня «Реала», то это значит, что у тебя очень качественная команда, сообщает «Советский спорт». Если игроки начинают думать, что они лучше команды, то надо принимать решения, что и я и сделал по отношению к господину Крижанацу. Можно винить в ошибках конкретных игроков, однако если создаешь столько моментов и не можешь забить, то и защите играется нелегко. Сегодня у нас было 14-15 моментов. Конечно же, у нас есть шансы продолжить борьбу. Нам пришлось играть в гостях с «Ювентусом» и дома с «Реалом». Мы неплохо показали себя, однако не набрали очков. В футболе на первом месте стоит результат. Единственный позитивный момент заключается в том, что мы играли хорошо и заслужили большего, однако нам надо набирать очки в следующих двух встречах с БАТЭ и дома против «Ювентуса». Это сыграет ключевую роль при распределении мест в группе. Мои игроки выступают на высоком уровне и имеют достаточно опыта. Они не раз доказывали, что умеют забивать и забили больше всех в прошлом чемпионате России. Так что дело не в нервах. Создать столько моментов - исключительно. Но надо забивать. У тебя либо есть инстинкт убийцы, либо его нет. Я не могу научить игроков забивать. Я могу научить их создавать моменты, но реализация - на их совести».