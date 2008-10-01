Протасов будет тренировать «Кубань»

Вместо Клужа, который играет в Лиге чемпионов, украинский специалист выбрал команду первого дивизиона России. Вчера Олег Протасов прибыл в Краснодар, а сегодня он будет представлен игрокам своего нового клуба. Экс-наставнику Днепра осталось только получить разрешение на работу в России. Источник в российском клубе рассказал, что по всем пунктам контракта клуб и тренер пришли к согласию. В Кубани не сомневаются, что вместе с тренером в команде появятся и новые футболисты. "С приходом Протасова у нас будут новые задачи. У него свое видение футбола. Пока известно, что вместе с Протасовым в Кубани появится новый тренер по физподготовке", сообщает FOOTBALL.UA. Инициатором приглашения украинского специалиста в краснодарскую команду, которая сейчас занимает второе место за 7 туров до финиша чемпионата первой лиги, стал спонсор Кубани - Индустриальный Союз Донбасса. Кроме Кубани Протасова российская пресса "сватала" также в Ростов и Шинник. А раньше украинца приглашал румынский Клуж, который играет в Лиге чемпионов. В 2008 году Олег Протасов будет уже третьим главным тренером Кубани. Краснодарцы начали год под руководством Александра Тарханова, но он покинул команду из-за проблем со здоровьем. С апреля по август клубом руководил Сергей Павлов, ушедший затем в премьер-лиговский Шинник. В течение месяца и.о. главного тренера был Погос Галстян. Кстати, в тренерском штабе краснодарцев работает Андрей Викторович Юдин, бывший партнер Олега Валерьевича по Днепру.