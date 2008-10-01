Тимощук: Не обошлось без судейских ошибок

Капитан Зенита Анатолий Тимощук прокомментировал вчерашнее поражение его команды от мадридского Реала (1:2). - Мы создаем отличные моменты, но либо сами их транжирим, либо нам просто не везет. Не хотелось бы говорить о таких моментах как ошибки судьи, но они все равно присутствовали. Это был первый домашний матч в Лиге чемпионов, мы хотели показать все на что способны, поэтому начало игры получилось "нервное", сообщает FOOTBALL.UA. Нужно продолжать бороться за выход в плей-офф. Наша команда показывает хороший футбол, но не достигает нужного результата. В матчах этого европейского чемпионата соперник не прощает тебе тех ошибок и тех нереализованных моментов, которые простил бы в менее престижном матче.