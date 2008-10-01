«Вильярреал» разбирается с «Селтиком»

Перед вторым туром в этой группе все были равны. Оба матча тура первого закончились вничью, поэтому и все соперники сейчас оказались в равных условиях. Мануэль Пеллегрини выпустил сильнейший состав, который есть в его распоряжении. Разве что Нихата не оказалось в заявке в силу того, что турок пока что ещё не набрал соответствующей для таких матчей формы, сообщает FOOTBALL.UA. Более активно матч начали, естественно, хозяева. На своём стадионе Подводники вообще играют на редкость уверенно. Вот и в матче против кельтов Вильярреал активно пошел вперед. Пирес с Касорлой неплохо созидали, в то время, как их усилия постоянно был готов замкнуть Хосеба Льоренте, уже в дебюте поединка не реализовавший парочку отличных моментов. Чуть позже пришло и время Росси, когда Касорла и Анхель превосходно обыграли оппонентов на правом фланге, а итальянец, которому выложили мячик прямо на блюдечке ударил выше ворот. У Селтика впереди особо ничего не получилось, однако на 42-й минуте Самарас получил, словно манну небесную, в виде выхода один на один с Диего Лопесом, который благополучно запорол. Второй тайм продолжился атаками Вильярреала, однако атакующие подводники никак не могли затолкать круглого в сетку соперников. Сумел этого сделать лишь Маркуш Сенна, традиционно для себя, реализовав штрафной удар. Остаток матча Подводники просидела на половине поля гостей, однако все многочисленные возможности для увеличения счёта до ума не довели. Отсюда побед со счётом 1:0. Скромненько, но, как говорится, со вкусом. Вильярреал - Селтик 1:0 Гол: Сенна, 67 Вильярреал: Диего Лопес, Анхел, Гонсало, Годин, Капдевила, Годин, Сенна, Касорла (Кани, 90), Эгурен, Пирес (Бруно, 83), Льоренте, Росси (Ибагаса, 77) Селтик: Боруц, Уилсон, Макманус, Колдуэлл, Нэйлор, Мэлони (Макдональд, 72), Браун, Хартли (Веннегоор, 82), Накамура (Робсон, 74), Макгиди, Самарас Предупреждение: Робсон