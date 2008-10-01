Рюшту может не сыграть с «Металлистом»

Голкипер турецкого Бешикташа Рюшту Реджбер может не помочь своей команде в ответном матче Кубку УЕФА с харьковским Металлистом, отмечает FOOTBALL.UA. Об этом во вторник сообщает сайт турецкой газеты Hurriyet (Свобода).Издание отмечает, что у вратаря обнаружили травму правой руки и что Рюшту не принял участия в последней тренировке клуба. Завтра утром, после последнего контроля, будет вынесено решение по поводу того, сможет ли Реджбер отправиться вместе с клубом на Украину или нет, подчеркивает Hurriyet. Сегодня Бешикташ провел последнюю тренировку в Стамбуле и закончил домашнюю подготовку к матчу с Металлистом. Перевод Анара Иманова, специально для football.ua