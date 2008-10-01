Сколари: Победа Клужа не станет сюрпризом

Команда из Румынии следующий матч проведет против Челси. Напомним, Клуж достаточно неожиданно обыграл Рому, а теперь будет противостоять и Челси, передает FOOTBALL.UA. "Ранее мы ведь в основном слышали только про Стяуа и Рапид, а в случае, если Клуж нас обыграет, то новости об этой команде еще долго будут появляться в СМИ". "Это станет хорошим событием для клуба и для Румынии. Если Клуж завтра победит, то это сенсацией или сюрпризом не станет". "Их стиль игры может может стать неожиданностью и причинить неприятности. Если мы проиграем, то придется признать - они лучше нас" - говорит Сколари.