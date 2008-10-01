Семин: Ничья на выезде - положительный результат для нас

После поединка с Фенербахче главный тренер Динамо Юрий Семин поделился с журналистами в рамках послематчевой пресс-конференции впечатлениями о игре. "После первого тайма напрашивалась замена Бангура. Хотелось ускорения игры, более мощных контратакующих действий. Был один очень хороший эпизод, когда Максим обязан был отдавать пас Алиеву, но не получилось. Я ни о чем не жалею, поскольку Шацких также нужна игровая практика, как и остальным резервистам. Тем более, в конце игры мы немного подсели - сказалось тяжелое поле", - заявил наставник киевлян, отмечает «Корреспондент». "Если добавляется одно очко - это всегда приобретение. Мы продолжаем борьбу за выход в следующий раунд и ничья на выезде - положительный результат для нас", - подчеркнул Юрий Семин. Тренер Динамо признался, что ему снилось перед игрой: "Снилось, что будет очень тяжелая игра. Она такой и была". "Сегодня Фенербахче достаточно сильно играло, ощущалось давление на наши ворота. Но, на мой взгляд, наши игроки создали для них много проблем, при этом блестяще отыграв в обороне", - отметил Семин игру соперника. "У нас был достаточно сложный график. Вполне возможно, сказались те игры, которые были проведены раньше. Возможно, не хватило одного дня для восстановления. Но я очень благодарен игрокам, что они играли с полной самоотдачей, вели борьбу в каждом эпизоде. Наверное, не хватало немного свежести - в этом я с вами согласен", - рассказал тренер Динамо. Во вторник, 30 сентября, во втором матче Лиги Чемпионов Динамо (Киев) смогло отстоять свои ворота в игре против Фенербахче. Правда, и забить подопечным Юрия Семина не удалось. Матч при равной игре завершился в нулевую ничью. Таким образом, Динамо сумело прервать трехлетнею победную серию турецкого клуба на свое поле.