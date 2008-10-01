Арагонес: Важно побеждать на своем поле

Тренер Фенербахче Луис Арагонес прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Чемпионов с киевским Динамо. "Все игры важны. Важно побеждать на своем поле. Команды, участвующие в Лиге Чемпионов это лучшие команды мира. И Фенербахче в их числе. Это будет трудный матч. Верю, что завтра при поддержке наших болельщиков мы победим киевское Динамо", - заявил тренер. "Мы играем не против конкретных игроков, а против команды. Следовательно, во-первых, меня интересует состояние своего клуба, во-вторых, я анализирую игру соперника. Я вижу, что Киев - команда, сильная быстрыми контратаками. Поэтому мы должны правильно организовать защиту", - отметил наставник Фенербахче. "Это будет сложный матч. Мы начали наше выступление в Лиге с поражения, поэтому важность матча повышается. Мы хотим реабилитироваться за наш проигрыш Порту", - добавил к словам тренера игрок Фенербахче Алекс де Соуза. "Мы все не новички в футболе, поэтому в нашем лагере нет упаднических настроений, и я уверен, что мы пройдем через эти трудные для команды времена, и, несмотря на поражение в первом матче, впереди у нас еще пять игр, в которых мы можем набрать 15 очков", - заявил игрок, отмечает «Корреспондент». Ранее, в понедельник, 29 сентября, в преддверии матча с Фенербахче главный тренер киевского Динамо Юрий Семин провел традиционную пресс-конференцию. Матч второго тура группового турнира Лиги Чемпионов, в котором киевское Динамо в Стамбуле сыграет с местным Фенербахче, начнется сегодня, 30 сентября, в 21:45 по киевскому времени.