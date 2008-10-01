Цена за «Ньюкасл» падает

Владелец клуба английской премьер-лиги Ньюкасл Майк Эшли, объявивший в середине сентября о продаже команды, снизил цену с 450 миллионов фунтов стерлингов до 280-300 миллионов фунтов. Точная сумма, которую Эшли просит за Ньюкасл, неизвестна, передает «Корреспондент». О причинах, по которым владелец клуба решил снизить цену, не сообщается. Трансферная стоимость игроков Ньюкасла оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов, а их суммарная годовая зарплата составляет около 70 миллионов фунтов. Стадион команды Сент Джеймс Парк вмещает 55 тысяч зрителей. Около 35 тысяч человек приобрели абонементы на сезон-2008/09, заплатив в общей сложности 150 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что владелец выступающего в английской Премьер-лиге футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед Майк Эшли выставил клуб на продажу.