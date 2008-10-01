ЦСКА хочет купить Сенну

Московский ЦСКА предложил испанскому Вильярреалу десять миллионов евро за полузащитника сборной Испании Маркоса Сенну. Контракт футболиста с Вильярреалом рассчитан еще на три года, но если переход состоится, то зарплата Сенны в ЦСКА будет составлять пять миллионов евро в год, информирует «Корреспондент». Руководство Вильярреала известно об интересе ЦСКА к Сенне. Переход полузащитника может состояться не раньше января 2009 года, когда в Европе откроется зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб ЦСКА договорился о продаже бразильского форварда Вагнера Лава в английский Эвертон.