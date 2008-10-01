Россия организует Восточноевропейскую лигу

РФБ обнародовала проект нового международного клубного турнира - Единой лиги ВТБ, сообщает «Спорт Экспресс». В нынешнем сезоне состоится пробный «Промо-кубок» - он пройдет 20-22 декабря в московском УСК ЦСКА по системе «Финала восьми». Состав участников уже известен: ЦСКА, «Химки», «Динамо» (все - Россия), БК «Киев», «Азовмаш» (оба - Украина), «Жальгирис» (Литва), «Сопот» (Польша), АСК (Латвия). В сезоне-2009/10 в рамках проекта планируется провести уже серию турниров с участием тех же 8 команд: три предварительных «Финала восьми» в Киеве, Каунасе и Москве, а потом - итоговый «Финал четырех». Такая система станет как бы вторым этапом в формировании лиги. Третий этап предполагает выход на качественно новый уровень: создание единой восточноевропейской лиги из 16 клубов с двухкруговым регулярным чемпионатом и циклом плей-офф. Переход к такой формуле ожидается в сезона-2012/13.