КХЛ назвала лучших игроков месяца

Комиссия по определению лучших хоккеистов прошедшего игрового месяца Открытого чемпионата России по хоккею — чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2008/2009 годов на основании статистических результатов выступлений хоккеистов в сентябре, предоставленных отделом статистики и аналитики КХЛ, сообщает «Спорт Экспресс». Первыми лауреатами в номинациях «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий» и «лучший новичок» стали: Лучшим вратарем месяца признан Александр Еременко. Голкипер «Салавата Юлаева» провел девять матчей, и в восьми из них одержал победы. Пропуская, в среднем, 1,29 шайбы за игру, Александр отразил 95,2% бросков по своим воротам. Лучшим защитником месяца признан Магнус Йоханссон. Шведский легионер «Атланта» в 11 встречах набрал 11 (4+7) очков. По показателю полезности (+9) Йоханссон занимает первое место среди защитников клуба, и делит 1-2 места во всей команде с Сергеем Мозякиным. Магнус также вне конкуренции в своем амплуа по количеству бросков в створ ворот (21) и по среднему количеству смен, проведенных на льду за матч (22,5) Лучшим нападающим месяца признан Сергей Мозякин. Одноклубник Йоханссона в 11 матчах забросил 6 шайб и отдал 11 передач, благодаря чему возглавляет список бомбардиров лиги. Сергей чаще остальных своих пратнеров бросает по чужим воротам (32), и проводит на льду больше времени, чем любой из форвардов «Атланта» (в среднем 17 минут и 11 секунд за игру). Лучшим новичком месяца признан Максим Кицын. Шестнадцатилетний нападающий новокузнецкого «Металлурга» на льду проводит не очень много времени, но тем не менее в 8 матчах уже успел забросить 4 шайбы. Две из них он забил вообще в самой первой игре, ознаменовав, таким образом, свой дебют в элите отечественного хоккея. При этом по показателю «плюс/минус» (+5) Максим уступает лишь одному форварду Новокузнецка, еще с двумя деля 2-4 места в команде.