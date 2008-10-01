Ягр возглавил список снайперов чемпионата КХЛ

Чешский форвард Яромир Ягр, выступающий за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард", возглавил список лучших снайперов турнира. 30 сентября в матче с нижегородским "Торпедо" Ягр забросил две шайбы и довел число своих голов до десяти. Встреча завершилась победой "Авангарда" со счетом 4:3. Свою первую шайбу чешский нападающий забросил на 20-й секунде второго периода, открыв счет. После этого "Торпедо" забило два гола, но на 30-й минуте встречи Ягр восстановил равновесие (2:2). На второй перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу "Торпедо" после того, как Егор Шастин реализовал буллит в ворота "Авангарда". В третьем периоде победу омскому клубу принесли Якуб Клепиш и Алексей Черепанов, отмечает «Лента.ru». Забросив девятую и десятую шайбы в сезоне, Ягр опередил в списке лучших снайперов чемпионата КХЛ словака Марселя Хоссу из рижского "Динамо", на счету которого девять голов. В активе форварда сборной России Даниса Зарипова ("Ак Барс") и чеха Яна Марека (магнитогорский "Металлург") по восемь шайб. В списке лучших бомбардиров Ягр (15 очков) поднялся на третье место. Его опережают Сергей Мозякин из "Атланта" (17 очков) и Марек (16). После победы над "Торпедо" "Авангард" набрал 26 очков в 13 матчах и упрочил лидерство в дивизионе Харламова. В сводной таблице чемпионата КХЛ омская команда уступает только "Атланту" (28 очков после 11 игр). Отметим, что победная серия "Авангарда" достигла семи матчей.