Форвард «Ювентуса» доволен ничьей в Белоруссии

Нападающий "Ювентуса" Винценцо Яквинта, два гола которого позволили туринской команде уйти от поражения в матче второго тура Лиги чемпионов против БАТЭ, заявил, что не считает ничью на выезде (2:2) неудачным результатом. "С первых минут мы не играли должным образом в защите, - сказал итальянец. - Футболисты БАТЭ раз за разом наказывали "Ювентус" за ошибки, и рано или поздно это должно было закончиться голом. Но два пропущенных мяча в течение восьми минут - это уже чересчур. Пожалуй, мы просто оказались не готовы к тому, что белорусская команда сыграет настолько здорово". "Если бы нам не удалось сравнять счет еще в первом тайме, могли бы и проиграть. Тем более что и во второй половине у хозяев были неплохие моменты. БАТЭ превзошел нас физически, "Ювентус" же стал играть медленно", - добавил Яквинта, передает «Утро.ru».