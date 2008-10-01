«Монреаль» одержал пятую победу в межсезонье

В NHL состоялись очередные предсезонные матчи. «Монреаль» в серии буллитов одолел «Детройт». Для «канадцев» эта победа стала пятой в семи матчах. Евгений Набоков помог своему «Сан-Хосе» в овертайме сломить сопротивление «Финикса», отмечает «Советский спорт». NHL Предсезонные матчи «Монреаль» - «Детройт» - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Пачиоретти (Ковалев), 24:42. Ланг (победный буллит) – Лейно. Вратари: Прайс – Хоуард. «Миннесота» - «Чикаго» - 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Жили, 2:22. Вейло, 43:30. Вейло, 64:36 – Кэйн, 8:38. Сибрук, 33:53 (бол). Вратари: Бэкстрем – Кроуфорд. «Эдмонтон» - «Калгари» - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Голы: Фанеф, 5:06 (бол). Мосс, 22:16. Нистрем, 32:41. Мосс, 35:54. Вратари: Ролосон (Дубник) – Маккелхинни. «Лос-Анджелес» - «Анахайм» - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Моулсон, 10:57 – Хаскинс, 30:41 (бол). Кунитц (победный буллит). Вратари: Лабарбера – Хиллер. «Сан-Хосе» - «Финикс» - 4:3 OT (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) Голы: Плигал, 22:39. Марло, 41:35. Сетогучи, 51:37. Торнтон, 63.03 – Бурре, 5:41. О. Йокинен, 16:59. Мюррэй, 50:24. Вратари: Набоков – Монтойя. Голкипер «Сан-Хосе» Евгений Набоков отразил 14 из 17 бросков по своим воротам, а вратарь «Финикса» Илья Брызгалов остался в запасе.