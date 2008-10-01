Смольянинов: Игрокам не хватает физических кондиций

Главный тренер сборной России (U-17) Юрий Смольянинов одной из причин неудачной игры команды в квалификационном раунде чемпионата Европы назвал плохую физическую готовность своих подопечных. «Футболисты бились на поле до последней секунды. Но, к сожалению, нас преследовало колоссальное невезение. Мы имели большое количество голевых моментов и могли забить гораздо больше. Кроме того, чувствовалось, что игрокам не хватает физических кондиций. Сказалось, что перед играми за сборную ребята принимали участие в финале чемпионата России среди СДЮШОР и турнире в Паланге. Футболисты очень сильно переживали, но результат оказался таким, что мы не смогли выйти в следующий квалификационный раунд чемпионата Европы», - сказал после матча с Турцией наставник россиян, отмечает «Советский спорт».