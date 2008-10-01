Гвардиола: Выиграть у «Шахтера» дома невозможно

Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола общался с журналистами на пресс-конференции, посвященной матчу против «Шахтера», без малого полчаса. Настолько высок был интерес к наставнику «Барселоны» в Донецке, сообщает «Советский спорт». — Игра с «Шахтером» очень важна. Я уважаю «Шахтер». Это серьезный противник, который достиг практически всего в украинском футболе. Донецкий клуб играет уверенно. К тому же, этой командой руководит серьезный наставник. Сделаем завтра все, чтобы испортить им настроение. Если мы победим — это серьезный шаг вперед, если проиграем — сами понимаете… Я знаю, что в «Шахтере» есть игроки очень высокого уровня. Сложно выигрывать в Донецке, поэтому на протяжении всего матча нам надо быть предельно сконцентрированными. Гвардиола не стал придавать особого значения беспроигрышной серии своей команды, резонно заметив, что прошлые матчи никак не повлияют на завтрашнюю игру. — Повторюсь, вчера — это ничто! Нужно смотреть в завтрашний день. И «Шахтер» очень серьезный соперник, выиграть у них дома практически невозможно. В Лиге чемпионов проигрыш означает очень серьезную потерю, поэтому мы настраиваемся на победу.